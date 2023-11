Emiciclo. Bocchino:imprese basso chietino premiate allo SMAU

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Le aziende del basso chietino, come quelle di tutto il tessuto industriale teatino, ancora una volta hanno dimostrato le loro potenzialità e la loro eccellenza, la capacità di affrontare e vincere sfide che l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze presentano loro – riporta testualmente l’articolo online. ” Lo dice il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino commentando i riconoscimenti attribuiti all’interno della tappa abruzzese dello SMAU, la principale fiera italiana dedicata all’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le imprese premiate sono la Aumatech di San Salvo, la Vastarredo di Vasto e la Ecologica Sangro di Lanciano – recita il testo pubblicato online. Imprenditori e manager capaci con una visione moderna che non hanno avuto timori difronte al rischio di impresa – viene evidenziato sul sito web. A loro deve andare la nostra gratitudine perché le loro aziende oggi rappresentano anche una vetrina invidiabile in tema di innovazione e sostenibilità ambientale che sono due pilastri dell’industria 4.0 – sostiene l’esponente del Carroccio – ed hanno saputo dimostrare di poterli utilizzare per sostenere il loro futuro di crescita, ma, soprattutto, hanno dimostrato di poter rappresentare un patrimonio che va ulteriormente valorizzato ed aiutato perché possa fungere da motore e stimolo per nuovi investimenti”. “Come Lega – dice il consigliere regionale – abbiamo sempre pensato che il territorio abruzzese, e in particolare quello teatino, abbia le capacità per rappresentare l’avamposto tecnologico verso il meridione, che va accompagnato nel suo percorso di affermazione che può avere risvolti positivi anche in tema di occupazione e, quindi, di dignità delle persone e delle famiglie’. “Lo sfruttamento delle risorse PNRR e i conseguenti interventi – aggiunge Bocchino – il miglioramento infrastrutturale come la velocizzazione della ferrovia o l’ampliamento delle potenzialità del sistema portuale a cominciare dallo scalo di Punta Penna, un sistema viario al passo coi tempi in tema di sicurezza, ma anche di efficacia, la continua promozione delle potenzialità della ZES devono rappresentare obiettivi primari della politica e noi abbiamo sempre fatto la nostra parte e con tutto il centrodestra siamo pronti a continuare nel sostegno alle nostre aziende anche cercando le strade per avviare percorsi formativi pienamente rispondenti alle loro esigenze”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it