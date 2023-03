Emiciclo. Bollo auto, Angelosante: si trovi un cavillo

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Mi rammarico per quanto sta accadendo ai cittadini del cratere a ben 14 anni dal sisma del 6 aprile 2009 “. Lo scrive Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che aggiunge: “Dopo il danno, arriva la beffa: centinaia di cittadini aquilani e non si sono visti recapitare, dall’Agenzia delle Entrate, una cartella con la quale si chiede il pagamento del bollo auto risalente al 2009/10/11 – prosegue Angelosante – Già nel 2019, quindi 4 anni fa, depositai un’interpellanza rivolta all’assessore con delega alle Finanze, ai tempi Guido Liris, chiedendo se la Regione avesse dato mandato alla Soget di recuperare le somme di annualità prescritte o se si trattava di un’iniziativa autonoma dell’ente di riscossione – Mi fu risposto che era tutto risolto – conclude il capogruppo di V.A. – Adesso, alla luce di quanto sta avvenendo, auspico che Mario Quaglieri, assessore regionale con delega al Bilancio, di intesa con i funzionari regionali possano trovare un cavillo così da annullare le cartelle esattoriali o, almeno, sanzioni e interessi”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it