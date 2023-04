Emiciclo. Bonifica, Marcozzi: sentenza storica del Tar

- Advertisement -

– “La sentenza del Tar con cui sono state riconosciute le ragioni delle aziende agricole contro gli aumenti del Consorzio di Bonifica Centro, del 70% sulla contribuzione extra agricola e del 20% su quella agricola, è dirompente – si apprende dalla nota stampa. Viene riconosciuto il fatto che le perdite del Consorzio non possano ricadere interamente sulle spalle dei privati proprietari consorziati, lasciando indenni altri enti pubblici – precisa il comunicato. È una sentenza storica, che deve essere colta come punto di ripartenza nella gestione completa dei Consorzi di Bonifica e, più in generale, dell’acqua in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Per questo, oggi più che mai, è urgente istituire la VI Commissione dedicata al Sistema Idrico regionale – Il recepimento della sentenza e la necessità di intervenire in maniera definitiva, superando il Commissariamento dei Consorzi, impongono di accelerare – si apprende dalla nota stampa. La mia proposta è già depositata in Consiglio regionale, basta solo incardinarla nei lavori in aula – si apprende dal portale web ufficiale. E non c’è altro tempo da perdere”. Lo afferma il Consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi che prosegue: “Nelle audizioni che abbiamo svolto nel corso dei lavori della Commissione d’inchiesta abbiamo affrontato il tema degli aumenti subiti dai consorziati – aggiunge la nota pubblicata. Quanto disposto dal Tar stabilisce le ragioni del ricorso in oggetto, e richiama l’attenzione della Regione, che deve tenere conto delle conseguenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. È chiaro, però, che serva una visione d’insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuare a vedere l’acqua come un insieme di territori separati e compartimenti stagni è antistorico e scoveniente – Sei società di gestione del servizio idrico integrato, cinque consorzi di bonifica, Ersi, Arap: le sfide del presente impongono una razionalizzazione – si apprende dalla nota stampa. Per questo serve un presidio fisso come la VI Commissione che faccia ordine su tutto il sistema idrico – recita il testo pubblicato online. La relazione finale della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica è un ottimo punto di partenza e un vantaggio competitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sprecare questa occasione sarebbe un errore imperdonabile, soprattutto alla luce di questa sentenza”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

