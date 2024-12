Emiciclo. Borghi più belli d’Italia, Di Marco da oggi rappresentante di assessori e consiglieri regionali

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Un’assemblea speciale quella regionale svoltasi a Penne per i 31 Comuni certificati, abruzzesi e molisani, della rete dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Speciale per il rientro di Introdacqua nel circuito e anche per la partecipazione di Penne alla trasmissione RAI “Il Borgo dei Borghi” in rappresentanza dell’Abruzzo per l’edizione 2024/25. Una celebrazione, ma anche un momento di riflessione su diverse proposte progettuali di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio e dell’offerta turistica dei borghi, necessarie a far decollare un nuovo modello di sviluppo e crescita a vantaggio soprattutto delle aree interne”. E’ quanto riferisce il consigliere regionale Antonio Di Marco, Presidente dell’Associazione per Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio il Presidente Fiorello Primi per la fiducia che mi ha confermato – prosegue Di Marco – affidandomi anche il ruolo di coordinatore dei consiglieri e assessori regionali, nonché dei parlamentari presenti nel club, cosa di cui sono onorato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il ruolo e l’importanza dei borghi come presidi territoriali è fondamentale in questa fase, perché venga riconosciuto il valore non solo storico e architettonico, ma anche turistico, economico e per questo è indispensabile un’unica filiera, che unisca tutti, a prescindere dall’appartenenza politica e istituzionale – Voglio ringraziare tutti quanti i partecipanti, in prima battuta i sindaci e, nello specifico, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci che ci ospita e Cristian Colasante di Introdacqua che riaccogliamo, grazie al lavoro che l’Amministrazione ha saputo fare per rispettare i parametri che consentono ai nostri centri di diventare e restare borghi”. Una giornata ha sempre uno spazio dedicato ai riconoscimenti per il lavoro svolto, condensato nelle spille del club conferite al sindaco emerito di Penne, Mario Semproni e al sindaco Gilberto Petrucci; ma anche della memoria, così abbiamo aperto l’assemblea con il tributo ad Antonio Centi, sindaco emerito dell’Aquila e altrettanto emerito presidente dell’Anci Abruzzo scomparso qualche mese fa e del caro Giuseppe Lo Stracco, sindaco di Bugnara, che ci ha lasciati improvvisamente due anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. “Le idee e le proposte che ci aiutano a potenziare e mandare avanti lo spirito dei Borghi più belli d’Italia – conclude Di Marco – . Bello ad esempio il libro dei dolci dei borghi; o il sito dedicato all’orso Juan Carrito, investito un anno fa; oppure le App che aiutano a rendere più evidenti e fruibili borghi e presenze turistiche e culturali presentati durante i lavori della mattina – si legge sul sito web ufficiale. Una giornata con una grande famiglia, che invito a tifare per Penne perché possa eccellere e conquistare il podio nell’edizione 2025 della trasmissione di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi”. Tutti insieme ce la possiamo fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ultimo cenno merita il futuro incontro che terremo a Opi, si prepara una 2 giorni per cementare i rapporti e progettare le attività da mettere in campo prossimamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si chiude oggi con una riflessione che riguarda la richiesta del Molise di ritornare con l’Abruzzo, su cui è indispensabile parlare perché ricostituirebbe un’unione di fatto mai finita da un punto di vista storico e culturale”.

