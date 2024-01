Emiciclo. Borsacchio, Csx: proposta per tornare alle origini

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il progetto di legge per ristabilire l’originaria perimetrazione della Riserva del Borsacchio è pronto – recita il testo pubblicato online. Già nelle prossime ore, appena la deliberazione consigliare sarà pubblicata, procederemo tempestivamente al deposito con la contestuale richiesta di urgenza, al fine incardinare il provvedimento legislativo nel calendario dei lavori della commissione competente per l’esame di merito”. Questo quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali del PD, M5S, Legnini Presidente e Abruzzo in Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ristabilire i confini della riserva è indispensabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il taglio dell’area protetta, dagli originari 1.100 ettari a soli 24, imposto dalla maggioranza di centrodestra, è inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tale azione, irrituale e irrispettosa dei territori e delle comunità locali, ha generato una imponente mobilitazione delle Istituzioni Locali, del mondo dell’associazionismo ambientalista e di migliaia di cittadini che hanno manifestato il loro dissenso attraverso la sottoscrizione di una petizione popolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa nostra proposta di legge – hanno aggiunto i consiglieri Dino Pepe, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Francesco Taglieri, Giorgio Fedele, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Barbara Stella, Americo Di Benedetto e Sandro Mariani – intendiamo ripristinare da subito la corretta e storica perimetrazione della Riserva naturale del Borsacchio – recita il testo pubblicato online. Chiediamo, inoltre, l’apertura di un confronto ad ogni livello che coinvolga istituzioni, associazioni e cittadini, per promuovere e programmare il rilancio della riserva”. (com/red)

