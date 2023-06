Emiciclo. Borse di studio, Stella:la D’Annunzio penalizzata

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ogni anno la storia si ripete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Centinaia di studenti dell’Università Chieti-Pescara, idonei non beneficiari, resteranno senza borsa di studio non si sa per quanti mesi, col rischio di dover rinunciare agli studi o di preferire altre realtà territoriali dove le borse vengono garantite nei tempi previsti – Ad oggi i numeri parlano di 429 studenti dell’anno 2022/2023 in attesa e considerando che l’anno accademico si concluderà tra poco, è facile comprendere quali difficoltà hanno dovuto affrontare tanti giovani e le loro famiglie in questi mesi”. Ad affermarlo il Consigliere regionale del M5S Barbara Stella che torna a denunciare le gravi carenza sul diritto allo studio da parte della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “È notizia di ieri che l’Adsu dell’Aquila darà copertura totale a tutti gli aventi diritto, purtroppo però ad oggi la situazione non è così rosea per la “D’Annunzio” Chieti-Pescara, che anche quest’anno patirà ritardi per mancanza di fondi – precisa la nota online. Ricordiamo ancora gli oltre 600 studenti del 2021/2022 lasciati in balia delle onde per oltre un anno, così come le promesse di copertura totale per questo anno accademico, sbandierate in tutte le sedi da parte di assessore e componenti della maggioranza di centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Le scelte della Regione che riguardano il futuro dei nostri giovani sono state totalmente fallimentari, i tempi di attesa per centinaia di studenti sono diventati biblici e questo non è accettabile – si apprende dalla nota stampa. A meno che non ammettano una volta per tutte che per il governo di centrodestra è normale considerare le borse di studio come un rimborso spese da poter differire a data da destinarsi – aggiunge la nota pubblicata. Sul fronte diritto allo studio la regione Abruzzo continua a dare il peggio di sé, per questo presenterò un’interpellanza regionale per chiedere all’assessore competente se e quando garantiranno agli studenti dell’Università Chieti-Pescara tutte le somme necessarie”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it