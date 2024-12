Emiciclo. Bretella Pescara-L’Aquila, Di Marco: Un’opera voluta dal centrosinistra

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “Diventerà attiva dal 15 dicembre la nuova bretella di Sulmona nata per velocizzare il collegamento fra L’Aquila e Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Un’opera che si realizza grazie alla determinante azione del centrosinistra e del presidente emerito della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, che con Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016 la inserì nel Masterplan con una dote di 11 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Una genesi che va chiarita, prima che qualcuno rivendichi la paternità di un’opera attesa dal 2010 e che solo sei anni più tardi e grazie al lavoro del centrosinistra è riuscita a partire, per essere inaugurata entro il 2024, da cronoprogramma Masterplan”, chiarisce il consigliere PD Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – recita il testo pubblicato online. “Parliamo di un’opera necessaria a velocizzare la tratta fra il capoluogo di regione e quello adriatico, per favorire lo sviluppo infrastrutturale delle aree ricadenti nelle due province – spiega Di Marco – . È stata costruita rigenerando tracciato ottocentesco e consentirà di raggiungere L’Aquila senza passare per la stazione centrale di Sulmona, grazie alla realizzazione di una fermata in località Santa Rufina e di un tratto di di circa 700 metri che unirà la linea Pescara Roma alla Sulmona L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Sebbene il progetto della bretella iniziò infatti nel 2010 con un intervento promosso dall’allora assessore regionale Giandonato Morra e dalla direttrice del Dipartimento Trasporti Carla Mannetti, solo nel 2014 si arrivò alla stipula di un contratto con RFI sotto impulso dell’allora presidente D’Alfonso, tramite il Masterplan e a un iter scandito fino al 2017, quando è iniziata la pre-cantierizzazione, perché di fatto i lavori sono partiti solo nel 2022. Speriamo, ma non confidiamo, vista già l’inaugurazione del cantiere, che chi ha ereditato questa infrastruttura, insieme ai tanti all’epoca contrari ma oggi gran divoratori di pasticcini e pronti ai brindisi per l’evento, si ricordi di chi ne è stato motore e, per una volta, ringrazi”. (com/red)

