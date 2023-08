Emiciclo. Bugnara Romantica, il festival giunge alla 17^ ed

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il 12 agosto, dalle 21:30 fino all’alba del giorno dopo, si terrà la 17ª edizione del festival internazionale di arte floreale di “Bugnara Romantica” nel comune di Bugnara (AQ). La presentazione dell’evento è avvenuta all’Emiciclo del Consiglio regionale durante una conferenza stampa tenutasi stamane alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, del sindaco Domenico Taglieri e dell’assessore alla cultura, Antonietta Pace – Il festival internazionale di arte floreale che si tiene annualmente, è diventato un punto di riferimento nel panorama florivivaistico internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento non si limita solo all’arte floreale, ma offre un programma ricco di intrattenimento, che include esibizioni di artisti musicali e DJ set. Il Vicepresidente ha voluto sottolineare come: “Il Consiglio regionale sostiene con entusiasmo questa iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo sempre creduto nella forza del turismo e della cultura come mezzi per promuovere il nostro territorio, farlo conoscere a livello nazionale ed internazionale e valorizzarne le bellezze naturali e storiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presenza di delegazioni di fioristi provenienti da varie parti del mondo è una testimonianza tangibile dell’internazionalità di questa manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È con orgoglio che, a nome del Consiglio regionale, ribadisco il nostro pieno sostegno a tutte le iniziative volte a promuovere la cultura e l’arte nel nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Continueremo a lavorare con impegno per preservare e diffondere la bellezza e la ricchezza culturale della nostra regione”. Il sindaco Taglieiri ha invece voluto ringraziare quanti si sono adoperati per la realizzazione di questa iniziativa: “Voglio ricordare la presenza nel nostro comune della European Athenaeum of Floral Art (EAFA), una Scuola di Commercio di importanza internazionale che opera nel settore dell’Arte Floreale e del Florovivaismo, senza la quale il festival non sarebbe possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La presenza dell’EAFA nel nostro comune è un vero e proprio gioiello che contribuisce a rendere Bugnara un punto di riferimento nel panorama dell’arte floreale a livello europeo e mondiale – si apprende dalla nota stampa. Questa scuola rappresenta un’eccellenza nel settore e il suo operato è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il festival, “Bugnara Romantica”, rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere e valorizzare l’importante lavoro svolto dall’EAFA e per promuovere i nostri fioristi e artisti floreali a livello internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sinergia tra il festival e la scuola crea un ambiente unico in cui la creatività e la bellezza si fondono – recita il testo pubblicato online. “

LA SERATA Durante questa edizione, sono previste numerose iniziative, tra cui spiccano gli allestimenti e le installazioni floreali e vegetali, oltre ad una originale sfilata di moda, a partire dalle 21:30, con abiti creati esclusivamente con fiori, foglie ed elementi ecologici – precisa la nota online. Circa una venti i partecipanti, provenienti da diverse tra i quali delegazioni di fioristi provenienti dal Belgio, Ungheria, Olanda, Slovacchia, Russia e Bielorussia – si apprende dal portale web ufficiale. A partire dalle 23:00, la serata si animerà con la musica di Giuliano Palma e a seguire, dalle 01:00 fino all’alba, si alterneranno i djset di Andrea Zack e Valesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. (Red)

