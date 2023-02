Emiciclo. Burat, via libera dal Consiglio dei Ministri

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventuno leggi delle Regioni e delle Province autonome – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i provvedimenti in esame anche la Legge regionale n. 36 del 27/12/2022 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica – BURAT” per la quale non stati sollevati rilievi di legittimità costituzionale e di conseguenza non è stata impugnata – Il testo, approvato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (Burat), lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati – precisa il comunicato. Il Burat è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati e realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, completezza, semplicità di informazione e chiarezza di linguaggio – L’obiettivo è aggiornare la normativa vigente e conformarla alle necessità attuali con un sostanziale snellimento dell’attività amministrativa, di semplificazione, di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni nei rapporti con il cittadino – recita il testo pubblicato online. E’ prevista infatti l’esenzione del pagamento delle tariffe che attualmente gli Enti richiedenti la pubblicazione versano alla Regione; questo per favorire l’ausilio dell’Amministrazione regionale in favore di altri enti, soprattutto quelli minori – L’obiettivo è la massimizzazione del principio di trasparenza con l’Ente che propone la pubblicazione che sarà incentivato dalla gratuità a pubblicare anche atti a corredo di un provvedimento finale, o atti dello stesso prodromici e conseguenti, con un miglioramento del livello di conoscibilità degli atti stessi e della trasparenza in favore dei cittadini –

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo