Emiciclo. Bus dei Parchi, Verrecchia: “C’è l’autorizzazione”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il bus dei parchi ha ricevuto oggi l’autorizzazione della Regione Abruzzo”. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che si è interessato alla tematica “tesa a valorizzare il territorio dei Parchi ed in particolare – precisa – al PNALM e l’Alto Sangro, grazie al potenziamento dei servizi che TUA già effettua, anche nei giorni festivi – aggiunge la nota pubblicata. Avviato e in corso di definizione – spiega il Consigliere – è il lavoro per realizzare un collegamento tra Roma ed i comuni del Parco (Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo), al fine di garantire agli stessi una maggiore visibilità ed attrattività turistica, soprattutto durante i fine settimana estivi – Consapevoli dell’importanza della collaborazione con la Società Unica Abruzzese di Trasporto, che ringrazio per la professionalità mostrata, e confidenti nelle ricadute positive sul piano promozionale e turistico, i comuni coinvolti sapranno -sono certo – ulteriormente cooperare per rendere ancor migliore il collegamento estivo diretto con la Capitale, nei weekend di luglio e agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa importante novità – assicura Verrecchia concludendo – è solo l’inizio di un piano di lavoro strategico che intende favorire i territori e l’economia turistica della regione”. Nella giornata di lunedì prossimo saranno resi noti i dettagli delle relative tappe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

