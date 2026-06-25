Emiciclo. Bussi e Piano d’Orta, Di Marco sul prossimo sopralluogo della Commissione Territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 16:50- “È stata accolta oggi in Commissione Ambiente e Territorio la mia richiesta di sopralluogo nei siti delle discariche di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta ai sensi dell’art. 145 del Regolamento consiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio il presidente Di Matteo per la sua disponibilità e tutti i colleghi commissari per aver dato unanimità a questa importante visita sul campo – aggiunge testualmente l’articolo online. I sopralluoghi saranno distinti, si comincerà da Piano d’Orta a luglio, per effettuare quella a Bussi a settembre con la ripresa delle attività. Un passaggio atteso e necessario che conferma la centralità dell’attività di controllo istituzionale su una delle più complesse e delicate vicende ambientali del territorio abruzzese”, annuncia il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Commissione potrà effettuare un accesso diretto alle aree interessate dalla contaminazione e verificare lo stato reale degli interventi di bonifica in corso, oltre a raccogliere elementi utili per valutare l’efficacia delle azioni finora intraprese, infatti al sopralluogo seguiranno una serie di incontri con i rispettivi sindaci, i sindacati, le istituzioni locali, la polizia provinciale e tutti quanti i soggetti coinvolti su uno dei temi ambientali e amministrativi più importanti del territorio – illustra Di Marco – . Al sopralluogo prenderanno parte i componenti della Commissione, i rappresentanti dei Comuni interessati e tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti nei procedimenti di risanamento ambientale, in un quadro di massima trasparenza e confronto operativo – recita il testo pubblicato online. L’accoglimento della richiesta e la calendarizzazione rappresentano un risultato importante sul piano istituzionale, perché confermano la volontà della Commissione di esercitare pienamente il proprio ruolo di vigilanza su una vicenda che continua a pesare sulla salute e sulla qualità della vita di intere comunità. Non si tratta di una formalità, ma di un passaggio sostanziale di verifica sullo stato reale delle bonifiche – si apprende dalla nota stampa. Su Bussi e Piano d’Orta – prosegue Di Marco – non è più tempo di attese o rallentamenti – aggiunge la nota pubblicata. È il momento della verità sui tempi, sulle responsabilità e sull’effettiva capacità di portare a termine gli interventi – precisa la nota online. Il principio è chiaro e non negoziabile: chi ha inquinato ora deve bonificare fino in fondo, senza scaricare costi o ritardi sulla collettività o alleggerire gli oneri derivanti dalle proprie responsabilità. Tutto questo in nome della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, una priorità che non ammette deroghe”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it