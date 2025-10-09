- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 9, 2025
Politica

Emiciclo. Da Consiglio Ministri via libera a Rendiconto 2024 e Assestamento 2025-2027

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 9 ottobre – Via libera del Consiglio dei Ministri a due leggi regionali, approvate nell’agosto 2025, per le quali non sono state sollevate eccezioni ai principi costituzionali – precisa la nota online. Nel corso dell’ultima seduta infatti, tra le 20 leggi regionali all’ordine del giorno, prese in esame su proposta del ministro Calderoli, figuravano anche il Rendiconto generale per l’esercizio 2024 e l’Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Abruzzo che quindi non saranno impugnate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

