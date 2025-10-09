Emiciclo. Da Consiglio Ministri via libera a Rendiconto 2024 e Assestamento 2025-2027

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 9 ottobre – Via libera del Consiglio dei Ministri a due leggi regionali, approvate nell’agosto 2025, per le quali non sono state sollevate eccezioni ai principi costituzionali – precisa la nota online. Nel corso dell’ultima seduta infatti, tra le 20 leggi regionali all’ordine del giorno, prese in esame su proposta del ministro Calderoli, figuravano anche il Rendiconto generale per l’esercizio 2024 e l’Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Abruzzo che quindi non saranno impugnate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

