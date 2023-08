Emiciclo. D’Addazio: approvati fondi per casa museo Michetti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, il progetto di legge che prevede il contributo di 40 mila euro per gli interventi necessari per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti, a Tocco da Casauria, di proprietà della Provincia di Pescara”. Ne dà notizia il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, presidente della V Commissione che aveva dato il via libera al provvedimento lo scorso 18 luglio – riporta testualmente l’articolo online. “La Regione Abruzzo – spiega D’Addazio – prosegue nella sua attività di promozione della cultura, cura e valorizzazione dei beni storici e architettonici abruzzesi e, al fine di favorire in tal senso la crescita del territorio, e nell’ottica di mantenere sempre vive la memoria e le opere di Michetti, straordinario artista della nostra regione, partecipa fattivamente alla rinascita di un luogo culturale di inestimabile valore”, conclude D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

