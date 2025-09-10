Emiciclo. D’Addazio-De Renzis su porto canale Pescara: “Oggi parte finalmente il dragaggio”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dopo ben 10 anni di attesa, oggi parte finalmente il dragaggio del porto canale di Pescara – Un intervento fondamentale che segna non solo il ripristino della piena navigabilità ma l’inizio di una nuova fase per lo scalo pescarese, strategica per la marineria, per la sicurezza e per lo sviluppo turistico della città. La prima fase, avviata oggi, prevede il prelievo dei sedimenti, il loro allestimento in vasca e la caratterizzazione a terra, in linea con le prescrizioni ambientali e con una gestione attenta e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori dureranno circa 10 giorni, come da cronoprogramma, a conferma di un’impostazione operativa seria e puntuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il porto di Pescara non è solo un’infrastruttura: è un asset fondamentale per l’economia locale, per il turismo costiero e per l’intermodalità. Questo intervento è il frutto di un lavoro sinergico tra Regione Abruzzo, Autorità di Sistema Portuale, ARPA, Comune di Pescara e tutti gli enti coinvolti – precisa la nota online. Un modello di efficienza istituzionale che dimostra come, quando si lavora insieme, i risultati arrivano – recita il testo pubblicato online. La Regione Abruzzo ha fatto la sua parte con determinazione, sbloccando risorse, accelerando procedure e garantendo una regia politica chiara – si apprende dal portale web ufficiale. Ora si guarda avanti: il dragaggio è solo il primo passo di un percorso che porterà alla piena valorizzazione del porto, anche in chiave turistica, con ricadute positive per l’intero territorio – recita il testo pubblicato online. Pescara merita infrastrutture moderne, sicure e funzionali – precisa il comunicato. E oggi, con l’avvio di questo cantiere, dimostriamo che le promesse si mantengono e che il futuro si costruisce, non si racconta”. Così, in una nota congiunta, i consiglieri regionali FdI Leonardo D’Addazio e Luca De Renziis. La nota è sottoscritta, inoltre,dal deputato pescarese di FdI Guerino Testa, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis. (com/red)

