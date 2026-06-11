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Politica

Emiciclo. D’Addazio: Domenica a Penne è in programma il memorial Tonino e Doic

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:11 giugno 2026 – 12:38- Domenica 14 giugno, allo stadio “Colangelo” di Penne, dalle ore 19, è in programma il Memorial dedicato a Tonino Esposito e Nicola D’Angelo (detto Doic).  “Vogliamo continuare a ricordare questi due ragazzi meravigliosi che hanno dato tanto alla città di Penne, onorando la loro memoria e ribadendo la nostra vicinanza alle loro famiglie”, ha detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, annunciando l’evento – aggiunge testualmente l’articolo online.   Il torneo di calcio, giunto alla terza edizione, vedrà la partecipazione dell’Asd Pinna 1999, che organizza la manifestazione, della rappresentativa abruzzese della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), del Penne 96, del Penne 1920 Vecchie glorie e del Pinna 1999 Vecchie glorie – si apprende dalla nota stampa. “Quella di quest’anno sarà una edizione all’insegna dell’inclusione sociale – ha  sottolineato D’Addazio – grazie alla partecipazione della FSSI. Il torneo sarà impreziosito inoltre dalla presenza di tante vecchie glorie come Dragone, Ciccarelli, Pilone, Lippo e tanti altri che hanno scritto pagine importanti del calcio pennese e che contribuiranno – ne sono certo – anche quest’ anno, alla riuscita di un emozionante momento di aggregazione”, conclude – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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