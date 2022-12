Emiciclo. D’Addazio è Consigliere.Presa d’atto del Consiglio

- Advertisement -

L’Aquila, 6 dicembre – Leonardo D’Addazio entra in Consiglio regionale al posto di Guerino Testa – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio l’Assemblea legislativa ha preso atto del nuovo consigliere regionale subentrato al posto del neo eletto parlamentare Guerino Testa dimessosi dalla carica di consigliere lo scorso 30 novembre 2022 per la sopraggiunta incompatibilità. La nomina di D’Addazio, come stabilito dall’Ufficio di Presidenza, diviene efficace dal giorno successivo alla seduta odierna – viene evidenziato sul sito web. Il nuovo consigliere era risultato come secondo candidato non eletto nella lista circoscrizionale di Pescara in quota Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente Lorenzo Sospiri, nel congratularsi con il neo eletto consigliere, ha annunciato che la prossima seduta dell’Assemblea è fissata per martedì 13 dicembre alle ore 11 in seduta ordinaria – si apprende dal portale web ufficiale.

