Emiciclo. D’Addazio: nasce in Abruzzo la prima cittadella educativa delle due ruote dedicata ai bambini

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 marzo 2026 – 13:00- “In un momento storico in cui i giovani hanno bisogno di spazi sani e guidati, progetti come questo rappresentano un investimento sul futuro”. Con queste parole il consigliere regionale Leonardo D’Addazio ha aperto la conferenza stampa che ha ufficializzato la nascita di Sterralandia, il nuovo progetto dell’associazione Sterrare è Umano – aggiunge testualmente l’articolo online. Una realtà che sorgerà entro l’estate nel Comune di Cappelle sul Tavo, su un terreno messo a disposizione dalla Provincia di Pescara tramite bando pubblico, e che punta a diventare un modello nazionale di educazione, sicurezza e sport dedicato ai più piccoli. D’Addazio ha evidenziato come “Sterralandia offrirà ai bambini un luogo sicuro dove imparare il rispetto delle regole e crescere nella disciplina – viene evidenziato sul sito web. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere realtà che generano valore sociale e costruiscono comunità”. Nel corso della conferenza stampa è stata ribadita l’importanza del percorso amministrativo che ha permesso di trasformare un’idea in un progetto concreto con un bando pubblico che ha garantito trasparenza e visione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il terreno oggetto dell’intervento, dopo anni, diventerà uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, un luogo che arricchirà l’offerta del territorio, un investimento per le nuove generazioni – L’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali di Cappelle sul Tavo, Paride Di Febo, ha rimarcato la valenza comunitaria dell’iniziativa: “Accogliere Sterralandia significa aprire le porte a un progetto che parla di sport, educazione e socialità, un valore aggiunto per tutto il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Offrire ai bambini contesti ben organizzati, capaci di trasmettere buone pratiche e favorire relazioni positive, è fondamentale per la loro crescita – viene evidenziato sul sito web. Sterralandia risponde pienamente a questa esigenza, e siamo certi che diventerà un motivo di orgoglio per Cappelle sul Tavo”. Alla conferenza ha preso parte anche il deputato Guerino Testa, che “non ha voluto mancare all’appuntamento”, ricordando come abbia seguito fin dall’inizio l’evoluzione di Sterrare è Umano: “Vedere questo progetto crescere fino a diventare una realtà così strutturata è motivo di grande soddisfazione – Sterralandia è un esempio di come passione e competenza possano generare valore”. Elemento centrale del progetto sarà la scuola di motociclismo per bambini, realizzata in collaborazione con il Pardi Racing Team, eccellenza abruzzese riconosciuta a livello internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un partenariato che garantirà competenza tecnica, professionalità e un percorso educativo fondato su sicurezza, disciplina e rispetto – A chiudere la conferenza, il team manager Daniele Pardi ha sintetizzato lo spirito dell’iniziativa: “Mettere la nostra esperienza al servizio dei bambini significa costruire le basi di una cultura del motociclismo fatta di tecnica, sicurezza e responsabilità. Sterralandia non formerà solo giovani piloti ma giovani persone capaci di affrontare lo sport – e la vita – con consapevolezza”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it