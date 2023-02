Emiciclo. D’Addazio nuovo presidente Commissione sanità

- Advertisement -

– L’Aquila, 1 febbraio – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio è il nuovo presidente della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”. Il consigliere è stato votato all’unanimità, raccogliendo il consenso dei 28 commissari della commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ringrazio il capogruppo FdI, Massimo Verrecchia, per aver proposto la mia candidatura e tutti i colleghi di maggioranza e opposizione per avermi dato fiducia – si apprende dal portale web ufficiale. Raccolgo il testimone lasciato da Mario Quaglieri e mi impegno a continuare l’ottimo lavoro svolto, profondendo tutto l’impegno necessario per condurre una commissione strategica per Regione Abruzzo”, ha dichiarato D’Addazio a margine dell’elezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I restanti membri dell’ufficio di presidenza rimangono invariati: Francesco Taglieri, vicepresidente e Simone Angelosante, segretario – riporta testualmente l’articolo online.

