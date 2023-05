Emiciclo. D’Addazio presenta “l’Italia Beach Volley Tour”

- Advertisement -

– Partirà dalla ‘Prora’ di Pescara l’ottava edizione dell’Italia Beach Volley Tour e interesserà il capoluogo adriatico da venerdì 26 maggio a domenica 28. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, a testimonianza del supporto della Regione a una kermesse di rilievo internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Erano presenti anche la vicepresidente di Sirdeco School, che organizza l’evento, Carmela Ortoli e la responsabile media Emma Falcone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La nostra bellissima regione – ha esordito D’Addazio – sarà coinvolta in due tappe di questo Tour che tornerà sulle spiagge abruzzesi, a Roseto, tra il 18 e il 20 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Parteciperanno 1000 atleti e si preannunciano oltre 100 mila spettatori e la possibilità di raggiungere grazie ai social e alle dirette streaming oltre 1 milione di persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di una prestigiosa manifestazione sportiva che attira turismo e rappresenta una grande occasione per molte aziende interessate ad investire sul nostro territorio”. “Pescara diventa centro del Beach volley italiano – ha rimarcato Carmela Ortoli – sono oltre 70 le coppie iscritte all’edizione 2023, molte delle quali di livello internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prenderà parte a questo appuntamento anche una coppia slovena che ha ricevuto una wild card e saranno presenti nomi di rilievo del palcoscenico italiano come il duo Casadei-Caminati, oltre a valorose giovani atlete esponenti della nostra scuola – viene evidenziato sul sito web. Il Tour inizierà, quindi, il suo cammino con la tappa pescarese che aprirà di fatto la stagione: venerdì sono in programma le qualifiche e da sabato si entrerà nel vivo con il tabellone che sarà composto da 20 coppie nel maschile e 20 nel femminile – L’evento – ha concluso – terminerà domenica con le fasi finali e le premiazioni”. (com/red)

