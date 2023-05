Emiciclo. D’Addazio su decreto Lavoro: mantenuti gli impegni

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Con l’approvazione del decreto Lavoro il governo Meloni ha apposto la propria firma su quella che può essere definita l’inizio della svolta per diminuire la pressione fiscale sul costo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Di fatto, questa misura determina un beneficio economico ai lavoratori di circa 130 euro al mese sull’imponibile irpef, andando ben oltre le aspettative dei sindacati – precisa la nota online. Da ex sindacalista della Cisl, infatti, posso testimoniare che le richieste rivolte al governo circa il taglio del cuneo fiscale erano di 5 punti percentuali, di cui 3 sul taglio ai lavoratori e 2 sulle aziende ma il Consiglio dei ministri ha tolto il 7 per cento di quanto era a carico dei lavoratori, consentendo un considerevole alleggerimento dei contributi da pagare che passano dal 9,49 per cento al 2,49, per i redditi fino a 25 mila, e al 3,49 per quelli fino a 35 mila – si apprende dal portale web ufficiale. Ciò certifica quanto la norma sia di natura sociale e vada a concentrare le risorse per avvantaggiare i redditi più bassi. Ero lì quando si chiedeva il taglio del cuneo fiscale, ero lì quando si chiedevano più fringe benefit e welfare aziendale ed ero lì quando ci si batteva per gli incentivi sulle assunzioni per favorire l’introduzione dei giovani nel mondo del lavoro – Non posso, dunque, che ritenermi molto soddisfatto per il Decreto messo a punto dal governo Meloni che ha tenuto fede ad un altro impegno assunto in campagna elettorale con le famiglie e con le imprese – si apprende dalla nota stampa. Onestamente faccio fatica a comprendere la posizione di alcune sigle sindacali che si fossilizzano sulle ideologie anzichè attestare l’oggettività dei fatti – A chi resta ancorato su posizioni paleolitiche, invito a paragonare, a parità di lordo, il netto in busta paga di due anni fa, con il netto di oggi – precisa la nota online. Bene, invece, coloro che aprono al dialogo analizzando unicamente la struttura dei provvedimenti presi”. È’ quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it