Emiciclo. D’Addazio su nuovo circolo e ingressi in FdI

(ACRA) – “Nuovo circolo di Fratelli d’Italia in provincia di Pescara, a Civitella Casanova in cui si registra anche l’ ingresso nel partito di Claudia Lattocco, capogruppo del gruppo consiliare ‘Uniti per il territorio’. Anche nel comune di Turrivalignani Fratelli d’Italia amplia la propria squadra, con il passaggio di Fabrizio Francescone, capogruppo di ‘La nuova scelta’”. Lo rendono noto il consigliere regionale di FdI, Leonardo D’Addazio e il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli – aggiunge la nota pubblicata. “Auguro un proficuo lavoro – afferma D’Addazio – al presidente del neo costituito circolo, Stefania Tocco, ed a Claudia Lattocco e all’intero gruppo consiliare dai lei rappresentato, certo che sapranno, anche in qualità di donne, fornire quel contributo di qualità in più al programma che Fratelli d’Italia sta portando avanti su tutti i territori provinciali – precisa la nota online. E’ in quest’ottica – prosegue – che rinnovo loro la mia totale disponibilità per idee progettuali condivise su obiettivi chiari di crescita e benessere che avvantaggino la realtà locale – Parimenti – aggiunge il Consigliere – ed unitamente al coordinatore cittadino di Turrivalignani, Antonio Trovarelli, rivolgo un benvenuto a Francescone, sicuro del grande impegno che profonderà nel suo territorio in linea con il fare della buona politica che da sempre contraddistingue Fratelli d’Italia”. “La crescita sempre costante del nostro partito – conclude Cardelli – attesta come come FdI si stia sempre più radicando anche nei piccoli centri adoperandosi quotidianamente, attraverso le proprie donne e i propri uomini, per un loro concreto sviluppo”. (com/red)

