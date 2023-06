Emiciclo. D’Addazio su recupero centro antico Musellaro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA9 – “Il Piano di recupero del centro antico di Musellaro è stato al centro di un convegno che si è svolto sabato scorso nel Comune di Bolognano e durante il quale si è dibattuto sull’importanza di riqualificare i nostri borghi, patrimoni inestimabili di ogni singolo territorio e di tutto l’Abruzzo”. Ne dà notizia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, presente all’appuntamento insieme al sindaco, Guido Di Bartolomeo, l’ing. Toni Capitanio, consigliere comunale e promotore del Piano, Daniele Elow Kihlgren, committente e ideatore, il progettista Carlo Gaspari, Lucio Zazzara presidente del Parco Maiella, e Giorgio Pezzi, funzionario della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Pescara e Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “Si tratta di un progetto di qualità – fa sapere D’Addazio – che intende non tradire l’anima profonda di questi luoghi e i valori identitari e che possa offrire concretamente uno sviluppo produttivo per l’intero territorio e i suoi abitanti – precisa il comunicato. Il Piano – spiega – prevede la conservazione dell’originario aspetto e delle caratteristiche architettoniche esterne ed interne, l’uso di materiale architettonico di recupero o proveniente dalla stessa area geografica, e la riproposizione delle originarie tecniche costruttive – E’ emersa – riferisce ancora il Consigliere – la volontà comune alla rapida approvazione del Piano per dare rapido seguito alla realizzazione di una operazione di grande valenza culturale e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riqualificare gli antichi borghi, cuori pulsanti dei nostri territori, può davvero condurre i nostri gioielli ambientali ad una ‘resurrezione’ che sarebbe funzionale a sviluppo, crescita e benessere per la regione tutta – si apprende dal portale web ufficiale. Rivolgo, dunque, un plauso a questa importante iniziativa, al sindaco Di Bartolomeo e all’amministrazione comunale per averla recepita con spiccata lungimiranza”, conclude D’Addazio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

