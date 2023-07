Emiciclo. D’Addazio sui nuovi ingressi in Fratelli d’Italia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ARA) – Sono stati ufficializzati questa mattina, nella sede della Provincia a Pescara, i nuovi ingressi in Fratelli d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta dell’ex sindaco di Scafa e vicepresidente della Provincia, attuale consigliere di opposizione, Maurizio Giancola, gli ex assessori Valentino Gigante ed Manuela Di Fiore, attuale consigliera comunale, e di Fabio Di Venanzio ex presidente del consiglio comunale ed attuale consigliere di opposizione – Presente alla conferenza stampa anche il consigliere regionale Leonardo D’Addazio che ha dichiarato: “Sono colpito dalle importanti parole di apprezzamento espresse dai nuovi componenti ai quali auguro un proficuo lavoro e manifesto la mia totale disponibilità all’ascolto e condivisione – si apprende dalla nota stampa. La presenza costante sul territorio è insita nel mio modo di agire ma eredito questo modus operandi anche dall’ex consigliere Testa che mi ha insegnato quanto sia rilevante il costante confronto con tutte le realtà della provincia – viene evidenziato sul sito web. Un mio personale ringraziamento va anche al coordinatore Cardelli, capace di fare sintesi e convogliare le migliori proposte”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it