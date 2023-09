Emiciclo. D’Addazio:”Via al recupero dell’Ospedale di Penne”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Consegna amministrativa dei lavori, stamane, per l’opera di ristrutturazione dell’ospedale San Massimo di Penne, come da cronoprogramma del governo regionale”. Lo comunicano il deputato FdI e il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Guerino Testa e Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. “Nella scorsa seduta della Giunta regionale, infatti, è stata approvata su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, la risorsa finanziaria per l’esecuzione degli interventi strutturali previsti, pari a € 12.500.000,00. Nello specifico, si ricorda – precisano i due esponenti di FdI – come si procederà alla riqualificazione di due dei tre stabili del complesso ospedaliero e alla costruzione del nuovo pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Siamo fieri di poter attestare un altro grande risultato prodotto dal governo regionale, guidato da Marco Marsilio, che finalmente farà tornare il San Massimo con funzioni di ospedale di base con 83 posti letto ordinari e 15 diurni, reparti chirurgici e terapia intensiva – si legge sul sito web ufficiale. Un ospedale fondamentale per il territorio, strategico nell’ambito della rete regionale che, invece, la precedente amministrazione regionale aveva declassato a presidio di area disagiata – si legge sul sito web ufficiale. Il 16 ottobre prossimo è prevista l’apertura del cantiere che darà il via ufficiale alla tanto attesa opera di edilizia sanitaria nell’area Vestina – Un ringraziamento va al presidente Marsilio, agli assessori regionali alla Sanità e Bilancio, Nicoletta Verì e Mario Quaglieri, e ai vertici Asl, per l’efficiente lavoro di squadra portato a termine – si apprende dalla nota stampa. Come sempre Fratelli d’Italia e questo governo di centrodestra si qualificano per i fatti compiuti”, concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

