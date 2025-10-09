Emiciclo. Dal CDM via libera a Rendiconto 2024 e Assestamento 2025-2027

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 9 ottobre – Via libera del Consiglio dei Ministri a due leggi regionali, approvate nell’agosto 2025, per le quali non sono state sollevate eccezioni ai principi costituzionali – Nel corso dell’ultima seduta infatti, tra le 20 leggi regionali all’ordine del giorno, prese in esame su proposta del ministro Calderoli, figuravano anche il Rendiconto generale per l’esercizio 2024 e l’Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Abruzzo che quindi non saranno impugnate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

