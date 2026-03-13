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Politica

Emiciclo. Dal Consiglio dei Ministri ok al Bilancio di previsione 2026-2028

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 marzo 2026 – 12:32- L’Aquila, 13 marzo – Erano tre le leggi regionali, approvate nel corso del 2026, esaminate dal Consiglio dei Ministri nel corso dell’ultima seduta – viene evidenziato sul sito web. Nessuno dei provvedimenti è stato impugnato, a seguito dei rapporti di leale collaborazione con il Governo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta della la legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)”;  della legge recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026)” e del “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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