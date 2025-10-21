Emiciclo. Dal Consiglio dei Ministri via libera all’istituzione di Aral e alla riforma dell’Arap

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 11 leggi regionali e ha deliberato di non impugnare due importanti provvedimenti approvati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo – Si tratta della Legge regionale “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’ARAP” e della Legge regionale “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)”. La decisione del Governo di non procedere all’impugnativa rappresenta un riconoscimento della correttezza e solidità giuridica delle due norme e, al tempo stesso, un segnale di attenzione verso il percorso di riforma e modernizzazione intrapreso dalla Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

