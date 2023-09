Emiciclo. Dal Governo via libera a 4 leggi regionali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, nel corso dell’ultima seduta, ha esaminato 28 leggi delle Regioni e delle Province autonome – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra queste vi erano anche 4 provvedimenti della Regione Abruzzo per i quali non sono emersi vizi di legittimità e che quindi hanno superato l’esame del Governo senza essere impugnati – Il buon esito del controllo è stato, inoltre, agevolato dall’opera di leale collaborazione intercorsa tra il Consiglio regionale e il Consiglio dei Ministri, utile al superamento di piccole criticità. Le norme validate sono le seguenti: legge n. 30 del 10/07/2023, “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”; legge n. 31 del 10/07/2023, “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Pigro” dedicato a Ivan Graziani”; legge n. 32 del 10/07/2023, recante “Mutamento della denominazione del Comune Città di “Popoli” in Città di “Popoli Terme”“; legge n. 33 del 10/07/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili”.

