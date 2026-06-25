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Emiciclo. Dalla Commissione Territorio parere favorevole alla seduta nel Sin di Bussi

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 14:09(ACRA9 – La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, ha espresso parere favorevole all’unanimità, sulla richiesta di convocazione di una seduta nei siti d’interesse nazionale di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta di Bolognano per un’indagine conoscitiva – si apprende dal portale web ufficiale. La richiesta è stata avanzata dal consigliere Antonio Di Marco (Pd). Il presidente Emiliano Di Matteo, ha comunicato che a riguardo dovrà essere formalizzata una proposta all’Ufficio di Presidenza – si legge sul sito web ufficiale. Parere favorevole a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, è stato poi espresso sul progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2022 n. 9 (disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) in attuazione del principio di leale collaborazione”.Infine, è stato espresso parere favorevole all’unanimità, sulla risoluzione a firma del capogruppo Francesco Taglieri (M5S), sulla “Deviazione temporanea del traffico veicolare pesante da SS16 ad A14” per il periodo estivo – riporta testualmente l’articolo online. L’atto è stato integrato estendendo il tratto interessato alla deviazione, all’intero territorio abruzzese attraversato da mezzi pesanti – precisa la nota online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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