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Politica

Emiciclo. Dalle Commissioni consiliari parere favorevole sull’assestamento al Bilancio di previsione 2026-2028

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 luglio 2026 – 16:50-  La Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata in seduta straordinaria, urgente e congiunta con la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, il cui presidente Emiliano Di Matteo ha coordinato i lavori, la Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, la Commissione “Politiche europee” e la Commissione “Salute Sicurezza Sociale e Cultura”, ha avviato oggi il confronto sull’assestamento al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, ha avuto il parere favorevole a maggioranza delle Commissioni, mentre la Prima si esprimerà, con il parere di merito, nella seduta aggiornata a martedì prossimo – recita il testo pubblicato online. La proposta di legge registra un avanzo di amministrazione generale di 79.080.894,62 euro – L’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, con il direttore del Dipartimento Risorse Fabrizio Giannangeli, ha illustrato ai Commissari la manovra, spiegando le variazioni e le integrazioni introdotte sulla legge di stabilità 2026.La Commissione Bilancio, ha poi proseguito i lavori sotto la guida del presidente Vincenzo D’Incecco, con l’esame del provvedimento amministrativo “Bilancio di previsione 2025-2027 – Assestamento generale dei conti – precisa la nota online. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Risultato di amministrazione e avanzo libero sull’esercizio 2026” (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale). E’ intervenuto il dirigente del Servizio Risorse Strumentali del Consiglio regionale, Marco Polidoro, che ha illustrato ai commissari i dettagli della manovra – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza con l’astensione delle opposizioni.Infine, è stato posto in votazione il progetto di legge 152/2026, per il riconoscimento di un debito fuori bilancio che ha avuto il parere favorevole della maggioranza dei presenti – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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