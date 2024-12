Emiciclo. Dalle Commissioni ok al Bilancio del Consiglio regionale. Via all’iter del Pdl su sicurezza lavoro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:ACRA) – L’Aquila – La Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, riunita nel pomeriggio di oggi dal presidente Vincenzo D’Incecco, ha espresso parere favorevole a maggioranza sullo schema di bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio Regionale, approvato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 149 del 30 ottobre 2024. In audizione il dirigente del Servizio risorse finanziarie e strumentali, Marco Polidoro, che ha illustrato i dettagli della manovra che ammonta a 30milioni 603mila 520,27 euro – riporta testualmente l’articolo online. Tra le spese più rilevanti risulta la somma di 300mila euro, “dovuta all’incremento dello stanziamento dedicato alla copertura delle ‘Misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate’”. Si rilevano inoltre maggiori investimenti “900mila euro per il 2025 e 1milione 800mila euro nel triennio”, destinati, nelle annualità 2025 e 2026 a lavori di manutenzione e aggiornamento che interesseranno le sedi di Pescara e L’Aquila – Previsto poi un contributo per la riapertura della gestione museale, della casa natale di Francesco Paolo Michetti, per un totale complessivo di 270mila euro nel triennio 2025-2027. Proseguono infine i lavori di adeguamento impiantistico e funzionale della sala De Cecco in piazza Unione a Pescara (200mila euro per il 2025); e per la realizzazione di un percorso pedonale meccanizzato tra il parcheggio di Collemaggio e viale Rendina all’Aquila (1milione 021mila 454,65 euro per il 2025 derivante da delibera Cipes). A seguire è stato preso in esame il progetto di legge con “Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo”. E’ stato ascoltato il referente tecnico delegato del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – precisa la nota online. Sul progetto la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Sempre nel pomeriggio di oggi, il Comitato per la legislazione, presieduto dalla consigliera regionale Carla Mannetti, ha espresso parere favorevole a maggioranza, sul progetto di legge n. 33 del 28.10.2024 recante “Disposizioni per la qualità, la tutela, la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”. Il parere del Comitato avvia di fatto l’iter legislativo del progetto, che andrà esaminato nel merito dalla Commissioni Prima e Quinta – viene evidenziato sul sito web. La proposta mira a “garantire le migliori condizioni di lavoro, stabilità occupazionale, e sicurezza nei contratti di appalto e concessione, in particolare quelli ad alta densità di manodopera gestiti a livello regionale” ed è in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto il 7 novembre 2023, tra l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, Cgil, Cisl e Uil.

