Emiciclo. D’Amico su seduta Consiglio: “Domani proporremo tutele per lavoro, territorio e salute”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 novembre 2025 – 18:15- “Domani, 18 novembre, il Consiglio regionale sarà chiamato a discutere una serie di emendamenti presentati dal Patto per l’Abruzzo, che indicano una strada di buon senso per l’utilizzo delle risorse a disposizione – si apprende dalla nota stampa. Al centro delle proposte dell’opposizione ci sono i lavoratori, la tutela del territorio, azioni propedeutiche a una ripartizione equa dei fondi per i grandi eventi e il diritto alla salute – si apprende dalla nota stampa. Principi che secondo l’opposizione in consiglio regionale non possono essere sacrificati sull’altare di scelte contabili miopi”, scrivono in una nota i Consiglieri di centrosinistra – “I tagli alle risorse, attuati dalla maggioranza per coprire i disavanzi delle ASL – spiega il consigliere regionale Luciano D’Amico – hanno reso la coperta più che corta, cortissima: milioni di euro sottratti a comparti strategici, e la promessa di reintegrare le dotazioni oggi è sempre più lontana vista la scarsità di fondi a disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo, come opposizione, abbiamo voluto dare un indirizzo chiaro con una serie di emendamenti condivisi”. “Gli interventi – si legge nella nota – riguardano il reintegro delle risorse tagliate dalla destra alle riserve naturali, riportandole alla dotazione 2024 per un valore di 1,5 milioni di euro – Si tratta di un comparto che non è solo ambientale, ma anche economico: le riserve naturali generano indotto turistico, occupazione e sviluppo sostenibile, e privarle di risorse significa compromettere un asset strategico per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il sostegno agli allevatori dell’ARA è altrettanto urgente: da oltre un anno questi lavoratori sono senza stipendio, una condizione che mina la tenuta sociale e produttiva di un settore chiave per la filiera agroalimentare regionale – Il ripristino dei fondi per i lavoratori, pari a 400 mila euro, non è solo un atto di giustizia, ma un investimento per garantire continuità e qualità in un comparto che contribuisce alla sicurezza alimentare e alla competitività del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Prosegue inoltre la battaglia per una ripartizione equa e trasparente delle risorse destinate ai grandi eventi – precisa la nota online. Nel mentre accogliamo finalmente e dopo un confronto che portiamo avanti da tempo, la disponibilità al ripristino delle risorse per la cultura ed in particolar modo per il Fondi Unico Regionale al fine di consentire una corretta programmazione da parte delle principali Istituzioni Culturali Abruzzesi – Infine, la proposta di reintegro delle somme sottratte dalla Giunta Marsilio alla Protezione civile è imprescindibile: parliamo di un comparto fondamentale per la sicurezza del territorio, che deve essere dotato di risorse adeguate per affrontare emergenze e calamità, in un contesto in cui i rischi idrogeologici e sismici non possono essere sottovalutati – aggiunge la nota pubblicata. Nella stessa seduta – continua D’Amico – sarà discusso anche un emendamento della maggioranza che, dopo aver tagliato 60 milioni di euro alla sanità, prevede l’attivazione di un fondo di 10 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una cifra minima rispetto ai tagli già effettuati, che continuano a mettere a durissima prova il diritto alla salute dei cittadini e la vita degli operatori sanitari: medici, infermieri e OSS, costretti ogni giorno a fare i conti con la riduzione dei servizi e la carenza di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste risorse ovviamente non riescono a colmare i tagli effettuati, per questo il loro utilizzo deve essere ottimizzato al meglio – Lavoreremo affinché per la loro allocazione si avvii un confronto serio tra maggioranza e opposizione, evitando che la loro destinazione resti vincolata alla discrezionalità di chi ha causato questi danni. In un contesto di risorse scarse – conclude D’Amico – la priorità deve essere data agli interventi che generano valore sociale e moltiplicano effetti positivi sul territorio – recita il testo pubblicato online. Tagliare indiscriminatamente significa compromettere la capacità di crescita e resilienza dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Patto per l’Abruzzo propone una visione che guarda alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tutela dei diritti fondamentali, perché una regione che non investe su ambiente, lavoro e sanità è una regione che rinuncia al proprio futuro”. (com/red)

