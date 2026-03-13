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Politica

Emiciclo. Daniela Di Santo nominata Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal presidente Mattarella

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 marzo 2026 – 18:18– Pescara, 13 marzo – Daniela Di Santo, Ambasciatore d’Abruzzo nel 2024, è stata insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, su proposta dell’Ambasciata italiana in Lussemburgo – recita il testo pubblicato online. Il riconoscimento premia personalità che si distinguono nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi – precisa la nota online. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Luciano Marinucci, che aveva proposto la candidatura di Di Santo come Ambasciatore d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “L’onorificenza conferita dal presidente Mattarella – ha sottolineato – rappresenta un ulteriore riconoscimento delle grandi capacità dell’architetto Di Santo”.  Nata a Roma da genitori abruzzesi e cresciuta a Pescara, Di Santo dirige oggi Fonds Belval, ambizioso progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando l’ex polo siderurgico di Esch-sur-Alzette — Esch-sur-Alzette European Capital of Culture 2022 — in un moderno quartiere culturale e universitario – recita il testo pubblicato online. Il nuovo distretto ospiterà, tra l’altro, la Luxembourg Space Agency e l’University of Luxembourg. Di Santo è inoltre componente del Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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