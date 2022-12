Emiciclo. D’Annuntiis: nel 2023 nuovi cantieri per la Zes

- Advertisement -

– “Le procedure di gara per l’affidamento delle progettazioni relative alle opere della ZES, per un importo di 50 milioni di euro, sono state concluse dall’ARIC”. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis. “Grazie al lavoro degli uffici dell’ARIC, stazione appaltante per la Regione Abruzzo, nel corso del 2023 saranno aperti tutti i cantieri previsti per la Zona Economica Speciale e, inoltre, giungeranno a conclusione i collegamenti stradali dei porti di Ortona e Vasto, opere infrastrutturali di fondamentale importanza – I lavori di collegamento stradale favoriranno la messa a sistema della rete ferroviaria e di quella stradale, aumentando la funzionalità e l’attrattività delle zone di scalo e scambio merci dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 2023 rappresenterà un anno cruciale per lo sviluppo del territorio abruzzese – ha aggiunto il sottosegretario D’Annuntiis – il lavoro degli uffici dell’ARIC permetterà di procedere speditamente e nel rispetto dei tempi nella realizzazione di opere fondamentali come quelle dei collegamenti viari dei porti di Ortona e Vasto, rendendoli finalmente pienamente operativi”.

