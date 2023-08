Emiciclo. D’Annuntiis risponde a Pietrucci su Statale 260

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sulla 260 Picente il consigliere Pietrucci cerca un po’ di visibilità. Abituato a perdere, vedasi le primarie contro Americo Di Benedetto per il Comune dell’Aquila e le regionali del 2019 dove non fu nemmeno eletto in minoranza, ora vuole, con qualche comunicato stampa, intestarsi i risultati che questo governo regionale sta ottenendo in merito alla Statale 260 Picente – Se la importante infrastruttura si realizzerà per la sua completezza è per merito del presidente Marco Marsilio che ha fatto inserire nel piano complementare il finanziamento del secondo stralcio della V lotto per un importo di 89.914.368 euro – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre ricordo al consigliere Pietrucci che l’inserimento delle strade, compresa la Statale 260, nel piano complementare non è stato ‘per merito’ di Legnini ma del Presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il commissario Legnini era contrario e presentò un piano che escludeva le strade dagli interventi – Sono state le regioni (Abruzzo e Marche in primis) ad avere insistito per inserirle, vincendo le resistenze del commissario e della sua struttura governativa – si apprende dal portale web ufficiale. Per quanto concerne i ritardi nella realizzazione del lotto IV, dovuti principalmente a questioni contrattuali e di revisione prezzi tra operatore economico e Anas, sono state messe in campo da Anas misure per la celere ripresa, con completamento e apertura al traffico dell’intero Lotto, compresa la galleria di Marana, che ha un’estensione di 1250 metri, già nel primo semestre del 2024. Quindi invito il consigliere Pietrucci a dedicarsi ad altri problemi in quanto la Statale 260 Picente si completerà grazie all’operato di questa giunta regionale”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it