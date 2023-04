Emiciclo. D’Annuntiis su lavori di potenziamento porto Vasto

- Advertisement -

– Oggi, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, si è svolto un incontro tecnico con il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario dell’intervento di progettazione ed esecuzione dei lavori di competenza della Regione Abruzzo denominati “Porto di Vasto – Potenziamento e riqualificazione infrastrutturale diga foranea, molo di levante e molo martello” per un importo di 12 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. “Durante tale incontro sono state condivise, con l’aggiudicatario dei lavori, le attività prodromiche alla realizzazione dell’intervento stesso, consistenti nell’espletamento delle prove di navigabilità per l’ottimizzazione della configurazione planimetrica del Piano regolatore portuale di Vasto e di tutte quelle attività propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni definitive”, ha evidenziato il sottosegretario D’Annuntiis, che ha rimarcato il pregevole lavoro svolto dalla Regione e che ha permesso di raggiungere l’obbligazione giuridicamente rilevante entro i termini imposti. “Si è così salvaguardato – ha aggiunto D’Annuntiis – il finanziamento per la messa a terra di opere funzionali per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ho invitato gli operatori economici aggiudicatari ad una costante premura nello svolgimento delle attività e degli approfondimenti necessari, al fine di cristallizzare in tempi concreti la progettazione esecutiva dell’intervento e la relativa apertura del cantiere per il potenziamento del porto di Vasto che, come ricordiamo, lo scorso mese di agosto ha assunto rango nazionale ed è entrato a far parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Va da sé come l’obiettivo nel suo complesso possa essere raggiunto solo grazie alla concreta e virtuosa collaborazione e supporto degli Enti competenti con i quali, come di consueto, non mancherà la fattiva collaborazione istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Presidente Marco Marsilio e tutta la Giunta Regionale – ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis – continuano nell’opera di valorizzazione dei porti della nostra Regione ritenendoli fondamentali per lo sviluppo del territorio”. (com/red)

