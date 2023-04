Emiciclo. D’Annuntiis: varati interventi per Giro d’Italia

- Advertisement -

– La Giunta Regionale a supporto di comuni e province per la viabilità del Giro d’Italia . “Nella seduta di oggi la Giunta Regionale – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza Umberto D’Annuntiis – ha deliberato la programmazione di interventi a favore di comuni e province per un importo di euro 1.694.372. Il territorio abruzzese ospiterà la ‘Grande partenza della 106^ edizione del Giro d’Italia’, nonchè ben tre tappe dello stesso che vedranno interessate diverse comunità abruzzesi. Tale manifestazione internazionale costituisce indiscusso mezzo e veicolo di promozione dello sviluppo del territorio in quanto, oltre alla dimensione prettamente sportiva, costituisce vetrina di promozione e conoscenza di territori attraversati, esaltandone tutte le loro peculiarità ed eccellenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre agli aspetti organizzativi , quindi, costituisce importante necessità anche quella di una adeguata percorribilità della viabilità interessata – si legge sul sito web ufficiale. Al fine di consentire interventi manutentivi da parte degli Enti interessati – ha concluso D’Annuntiis – questa Amministrazione Regionale vuole supportare finanziariamente parte della spesa prevista dagli stessi, mostrando così vicinanza al territorio”. (com/red)

