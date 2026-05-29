Emiciclo. Dante Labs, Pietrucci chiede Commissione Vigilanza: Fare chiarezza sulla vicenda

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 maggio 2026 – 12:00- “Ho richiesto la convocazione della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale sulla vicenda Dante Labs perché è necessario fare piena chiarezza su una vertenza che riguarda il futuro di lavoratrici e lavoratori, l’utilizzo di risorse pubbliche e il ruolo esercitato dalla Regione attraverso le proprie partecipazioni”. Lo dichiara il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, annunciando il deposito della richiesta di audizione dei vertici di Fi.R.A. S.p.A., dei rappresentanti della società Dante Labs S.r.l., delle organizzazioni sindacali e dell’assessore regionale competente – si apprende dalla nota stampa. “Parliamo di un’azienda – spiega Pietrucci – che negli anni è stata raccontata come una delle esperienze imprenditoriali più innovative nate sul territorio aquilano e che ha visto anche un significativo coinvolgimento del sistema pubblico regionale – Oggi, però, siamo davanti a una situazione che impone un approfondimento istituzionale serio”. “Le organizzazioni sindacali – prosegue il Consigliere – denunciano da tempo una condizione molto pesante per numerosi ex dipendenti che, a distanza di circa due anni dalla conclusione dei rapporti di lavoro, attenderebbero ancora il pagamento del trattamento di fine rapporto e di altre spettanze maturate – recita la nota online sul portale web ufficiale. A questo si aggiungono le pronunce del Tribunale dell’Aquila richiamate dagli stessi sindacati, che avrebbero riconosciuto l’illegittimità di alcuni licenziamenti con conseguenti condanne economiche nei confronti dell’azienda”. Secondo Pietrucci la questione assume una rilevanza pubblica ancora maggiore alla luce della presenza di Fi.R.A. S.p.A., società in house interamente partecipata dalla Regione Abruzzo, all’interno del capitale sociale di Dante Labs. “È necessario comprendere quale ruolo abbia svolto il socio pubblico, quali attività di monitoraggio siano state portate avanti, quali informazioni fossero nella disponibilità degli organismi regionali e quali iniziative siano state assunte davanti ai segnali di crisi dell’azienda – Quando vengono coinvolte risorse pubbliche, la trasparenza deve essere massima”.“La Commissione Vigilanza – conclude Pietrucci – non deve sostituirsi ad altri livelli di accertamento, ma ha il dovere di esercitare la propria funzione di controllo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dobbiamo verificare se la partecipazione pubblica sia stata gestita coerentemente con gli obiettivi di tutela dell’interesse generale, salvaguardia degli investimenti regionali e difesa dell’occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La priorità sono le lavoratrici e i lavoratori che attendono risposte e il diritto della comunità abruzzese a conoscere come siano state utilizzate le risorse pubbliche”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it