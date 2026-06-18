Emiciclo. Dante Labs, Pietrucci: Regione e Comune non lascino da soli i lavoratori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 15:50- “Questa mattina, nel corso della Commissione regionale di Vigilanza, abbiamo riportato al centro dell’attenzione la vicenda Dante Labs e la situazione di decine di lavoratrici e lavoratori che, a distanza di anni, attendono ancora il pagamento di stipendi, TFR e altre spettanze maturate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parliamo di persone che vantano crediti anche molto rilevanti nei confronti dell’azienda, in alcuni casi superiori a 60 mila euro, e che continuano ad attendere risposte concrete dopo anni di vertenze, iniziative sindacali e pronunciamenti giudiziari – precisa la nota online. Nel corso della seduta è emersa ancora una volta la necessità di approfondire il ruolo svolto dagli enti pubblici coinvolti nella vicenda – si apprende dal portale web ufficiale. Riteniamo in particolare necessario comprendere quali attività di monitoraggio e vigilanza siano state esercitate nel corso degli anni dalla Fi.R.A., socio della società e partecipata della Regione Abruzzo, a fronte di una crisi che è stata più volte denunciata dalle organizzazioni sindacali e dagli stessi lavoratori – Questa vicenda impone inoltre una riflessione sul ruolo che Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila devono svolgere oggi – aggiunge la nota pubblicata. A nostro avviso, le istituzioni che hanno accompagnato e sostenuto negli anni lo sviluppo di questa esperienza imprenditoriale non possono limitarsi a registrare gli effetti della crisi, ma devono contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni per la tutela dei lavoratori e per il riconoscimento delle somme ancora dovute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per queste ragioni abbiamo chiesto che la Commissione Vigilanza prosegua l’attività di approfondimento attraverso ulteriori audizioni dei soggetti coinvolti, a partire dal presidente della Fi.R.A. Gianni Chiodi, dalle organizzazioni sindacali e dagli assessorati competenti, affinché siano accertate responsabilità, valutate le azioni intraprese e individuate tutte le possibili iniziative a sostegno dei lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Siamo convinti che la vicenda Dante Labs non possa essere archiviata nel silenzio – riporta testualmente l’articolo online. È necessario garantire trasparenza, verità e attenzione istituzionale nei confronti di chi, ancora oggi, attende il pagamento di quanto legittimamente maturato e il riconoscimento dei propri diritti”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it