Emiciclo. Dati Gimbe su medici di base, Di Marco: “Sanità di prossimità è presidio di equità”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 marzo 2026 – 15:31- “I dati della Fondazione Gimbe parlano chiaro: entro il 2028 ben 237 medici di famiglia andranno in pensione e negli ultimi cinque anni abbiamo già perso il 20% dei professionisti – precisa il comunicato. Un dato tra i peggiori in Italia” è quanto rileva Antonio Di Marco, (PD). “Un allarme che, purtroppo, è per noi cosa nota e si sta rivelando esattamente quello che avevamo denunciato già due anni fa, raccogliendo le preoccupazioni della Federazione dei medici di medicina generale d’Abruzzo, che l’ha poi rilanciata – viene evidenziato sul sito web. In questi anni abbiamo anche combattuto battaglie concrete per territori rimasti senza copertura, soprattutto nelle aree interne, dove a pagare il prezzo più alto sono stati anziani e cittadini fragili – precisa il comunicato. Ma la soluzione non c’è ancora e le prospettive dicono che il tempo per agire è sempre meno”, spiega il consigliere regionale – “Oggi quella situazione non solo non è stata risolta, ma rischia di esplodere: la Regione Abruzzo non ha ancora messo in campo risposte adeguate a quello che nel 2028 sarà un problema enorme per l’intera comunità, né soluzioni – sottolinea Di Marco – . Questo significa una cosa molto semplice: sempre più cittadini rischiano di restare senza un punto di riferimento essenziale per la propria salute e si tratta soprattutto di persone che vivono nelle aree interne e in fasce di età fragile e vulnerabile”. “Non è un’emergenza improvvisa, ma il risultato di anni di mancata programmazione – si apprende dalla nota stampa. E proprio per questo servono interventi immediati: rafforzare la medicina territoriale, rendere più attrattiva la professione e garantire un ricambio reale, soprattutto nelle aree più fragili – precisa la nota online. La sanità di prossimità è il primo presidio di equità. E senza medici di base, semplicemente, non esiste” conclude – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it