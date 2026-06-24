Emiciclo. Dayco, Blasioli deposita risoluzione per vertenza regionale: “Servono chiarezza e garanzie”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 giugno 2026 – 16:30- “Si è svolto oggi il secondo incontro nella sede di Confindustria, nell’ambito della vertenza Dayco, una vicenda che continua a generare forte preoccupazione tra i 188 lavoratori direttamente coinvolti e tra tutti i dipendenti degli stabilimenti abruzzesi del gruppo”, dichiara il vice presidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – precisa la nota online. “Dalle informazioni emerse nel corso del confronto, l’azienda avrebbe illustrato gli effetti del progetto di riorganizzazione societaria già annunciato nelle scorse settimane, confermando elementi che continuano a destare forti perplessità tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali – precisa il comunicato. In particolare – spiega – restano aperti numerosi interrogativi sul futuro assetto industriale degli stabilimenti e sulle prospettive occupazionali nel medio e lungo periodo – riporta testualmente l’articolo online. I rappresentanti dei lavoratori evidenziano come le garanzie occupazionali prospettate dall’azienda non siano state accompagnate da spiegazioni sufficientemente chiare sul progetto complessivo – Le preoccupazioni riguardano soprattutto il rischio di un progressivo ridimensionamento del ruolo strategico dei siti produttivi abruzzesi, qualora venissero separate dalle attività produttive funzioni fondamentali come quelle direzionali e commerciali”. “Nel corso dell’incontro – aggiunge – l’azienda avrebbe chiesto ulteriore tempo per effettuare alcune valutazioni prima di assumere decisioni definitive – Una richiesta che conferma quanto sia ancora necessario fare piena luce sulle reali prospettive industriali dell’operazione e sulle sue possibili ricadute occupazionali – Per questo chiediamo che vengano fornite maggiori certezze sull’intera situazione”. “Anche a questo fine, ho depositato una risoluzione che chiederò di inserire fuori sacco nel Consiglio regionale di martedì prossimo, 30 giugno – Con questo atto – spiega ancora – intendiamo impegnare direttamente la Giunta Regionale ad attivarsi sulla vertenza e a trasferire il confronto presso il Dipartimento Lavoro, nell’ambito del settore competente per le crisi aziendali, affinché la Regione possa seguire in modo costante e diretto l’evoluzione della situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quanto sta accadendo alla Dayco, non riguarda soltanto i 188 lavoratori interessati dal procedimento annunciato dall’azienda, ma coinvolge centinaia di famiglie e interessa quattro diversi siti produttivi del territorio regionale – Proprio per questo riteniamo indispensabile che le istituzioni regionali assumano un ruolo attivo, promuovendo un tavolo di confronto che garantisca la massima trasparenza e tuteli competenze e prospettive industriali”. “Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione, al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, chiedendo all’azienda risposte chiare e impegni concreti sul futuro degli stabilimenti abruzzesi e dei livelli occupazionali” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it