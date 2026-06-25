Emiciclo. Dayco, Blasioli: Vince il lavoro. Ritirato il progetto di ristrutturazione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 15:05- “La convocazione di questa mattina da parte dell’azienda presso Confindustria rappresentava già un segnale positivo – Oggi possiamo dire che da quell’incontro è arrivato un risultato importante: Dayco ha comunicato il ritiro con effetto immediato del progetto di ristrutturazione aziendale che aveva generato forte preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Antonio Blasioli che aggiunge: “Si tratta di una vittoria dei lavoratori e delle lavoratrici che per una settimana hanno portato avanti con determinazione la propria mobilitazione, ma è anche il risultato del lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali, che hanno saputo rappresentare con forza e responsabilità le istanze dei dipendenti durante tutta la vertenza – L’esito positivo del confronto odierno dimostra quanto il dialogo, la partecipazione e la compattezza dei lavoratori possano incidere nelle scelte aziendali quando sono in gioco il futuro occupazionale e le prospettive industriali di un territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La decisione dell’azienda consente ora la ripresa delle attività lavorative a partire dalle ore 18 di oggi e restituisce serenità a centinaia di famiglie che in questi giorni hanno vissuto momenti di forte incertezza – si apprende dal portale web ufficiale. Fin dall’inizio della vicenda abbiamo espresso vicinanza ai lavoratori, seguito con attenzione gli sviluppi del confronto e chiesto chiarezza sulle reali prospettive industriali dell’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi accogliamo con soddisfazione questo risultato, che rappresenta una buona notizia per il lavoro, per i lavoratori, per la Val Pescara e per l’intero Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La vertenza si conclude con un esito positivo, ma continueremo a mantenere alta l’attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le istituzioni hanno il dovere di restare vigili e di accompagnare i processi industriali che riguardano realtà strategiche per il territorio, affinché siano sempre garantite trasparenza, tutela occupazionale e prospettive di sviluppo – Oggi, però – conclude Blasioli – è il momento di riconoscere il valore di un risultato ottenuto grazie alla determinazione dei lavoratori e all’unità del fronte sindacale – È una vittoria che tutela il lavoro e rafforza un presidio produttivo importante per l’economia abruzzese”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it