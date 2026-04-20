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Emiciclo. De Febis: La solidarietà che scalda i più piccoli

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 aprile 2026 – 11:31- -La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, esprime il suo sentito ringraziamento a Roberto Lidio Di Genova e al professor Gianmarco Cifaldi che, questa mattina a Pescara, hanno consegnato giocattoli e cioccolato donati da Berto Savina, titolare del negozio Primi Sogni di Avezzano, e Lorenzo La Civita, della cioccolateria Origini di Popoli, destinati ai bambini delle strutture presenti sul territorio – “Un gesto semplice ma prezioso – ha dichiarato De Febis – che dimostra come la solidarietà arrivi e sappia davvero scaldare i cuori dei più piccoli – precisa la nota online. Un segnale concreto di vicinanza che rafforza i valori di condivisione e attenzione verso l’infanzia”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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