Emiciclo. De Renzis: “Adeguamento sismico Consiglio regionale. Simbolo di innovazione e sicurezza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Esprimo pieno compiacimento per il completamento dei lavori di adeguamento sismico della sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in Piazza Unione a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Questo intervento incarna l’impegno concreto delle istituzioni verso la sicurezza e la valorizzazione del nostro patrimonio pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Lo spostamento in avanti di 35 centimetri dell’intera struttura, con il distacco dal fabbricato adiacente, è una soluzione ingegneristica pionieristica, che pone l’edificio tra gli esempi più avanzati di adeguamento sismico – riporta testualmente l’articolo online. Un’opera che coniuga alta tecnologia e visione strategica, con l’obiettivo di tutelare non solo gli spazi, ma soprattutto le persone che li vivono ogni giorno – Desidero ringraziare i tecnici, le imprese e i professionisti che hanno reso possibile questo risultato straordinario, oltre al presidente Lorenzo Sospiri e al presidente Marco Marsilio per il loro impegno nel promuovere opere che rispondano con efficacia alle sfide della sicurezza sismica – Come consigliere regionale di Fratelli d’Italia, continuerò a sostenere iniziative strategiche come questa, fondamentali per garantire il futuro e la sicurezza del territorio abruzzese”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis, presente stamane in conferenza stampa – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

