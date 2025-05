Emiciclo. De Renzis su contributo per casa natale di Michetti a Tocco Casauria

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato, all’unanimità, il contributo di 210.000 euro per la riapertura museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti, a Tocco da Casauria – Un passo fondamentale per restituire alla comunità un luogo di altissimo valore storico e culturale”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, componente dell’ufficio di Presidenza, Luca De Renzis, annuncia il provvedimento odierno – recita il testo pubblicato online. “Questo intervento – afferma – rappresenta un impegno concreto per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale – La casa natale di Michetti è un simbolo della storia artistica abruzzese e merita di essere riaperta al pubblico con un progetto museale che ne esalti il significato e ne garantisca la piena fruibilità”. Il contributo deliberato coprirà i costi di ristrutturazione e gestione necessari alla riapertura, in attuazione della Legge Regionale n. 36 del 17 agosto 2023. “Grazie a questo finanziamento – precisa il Consigliere – la Provincia di Pescara potrà completare le opere e restituire al territorio un luogo che non è solo memoria ma anche punto di riferimento culturale per le generazioni presenti e future – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un esempio tangibile di come la politica regionale possa sostenere il recupero della nostra identità storica e artistica – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio tutti i membri dell’ufficio di Presidenza per aver condiviso l’importanza di questa iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Oggi compiamo un passo determinante per la cultura abruzzese e per la figura di Michetti, grande maestro del nostro territorio”, conclude De Renzis. (com/red)

