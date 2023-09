Emiciclo. De Renzis:dopo 20 anni polo infanzia ad Abbateggio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Con gran piacere ho inaugurato, questa mattina ad Abbateggio, l’importante Polo scolastico 0-6 anni comprensivo del nido, della sezione primavera e della scuola dell’infanzia – si legge sul sito web ufficiale. Un fondamentale servizio educativo che mancava da oltre vent’anni e che oggi, finalmente, torna fruibile e a beneficio di tutto il bacino d’utenza del territorio circostante”. Lo comunica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis. “Nel portare anche i saluti del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riferisce – ho evidenziato il fondamentale ruolo svolto dall’Asp che, molto celermente, ha fatto svolgere i necessari lavori di ristrutturazione sull’immobile per migliorarne funzionalità e sicurezza – Un personale ringraziamento – rimarca il Consigliere – va proprio al commissario, Emiliano Di Genova, per la competenza dimostrata – si legge sul sito web ufficiale. L’inaugurazione del Polo6 è frutto di una grande attenzione politico-istituzionale – evidentemente per troppi anni carente – volta a garantire ad ogni territorio della nostra regione tutti i servizi essenziali al cittadino”, conclude De Renzis.(com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it