Emiciclo. Decennale scomparsa Marco Pannella, il tributo di Monaco: un gigante visionario

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 maggio 2026 – 11:37 – “Nel 2014 la Regione Abruzzo guidata da Luciano D’Alfonso tributò il giusto riconoscimento al leader radicale con la medaglia Aprutium. Oggi ricorre il decennale della scomparsa di Marco Pannella – si legge sul sito web ufficiale. Dieci anni senza la sua forza d’urto, la sua straordinaria e dirompente presenza – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordare la sua figura oggi significa rendere omaggio a una figura enorme: un gigante visionario della storia politica, ma anche un uomo capace di provocazioni estreme, a volte apparentemente “deliranti” nella loro radicale e lucida follia, capaci di scuotere le coscienze di un intero Paese e di anticipare i tempi come nessun altro – recita il testo pubblicato online. Per me, questo anniversario si intreccia indissolubilmente con un ricordo istituzionale e personale legato strettamente alla nostra terra e al massimo consesso democratico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio riportare la memoria proprio al 2014. In quell’anno l’Assemblea legislativa, della quale io ero componente in qualità di consigliere regionale segretario d’aula, era presieduta da Giuseppe Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Fu proprio durante una solenne seduta del Consiglio Regionale che la Regione Abruzzo, guidata da Luciano D’Alfonso, espresse il doveroso omaggio all’indimenticato politico, fiero figlio del nostro territorio, per la sua immensa attività politica e sociale attraverso il conferimento della medaglia Aprutium. Si tratta della massima onorificenza regionale, istituita dal Consiglio all’inizio degli anni Duemila per celebrare e ringraziare quei corregionali che si sono distinti nel campo delle professioni, delle istituzioni, delle arti e del sociale, onorando la propria terra d’origine; un prestigioso sigillo che prima di lui è stato conferito ad altre illustri personalità e istituzioni abruzzesi come Remo Gaspari, Sergio Marchionne, Gianni Letta, Francesco Sabatini, Bruno Vespa – In quell’occasione l’Abruzzo lo ha inserito a pieno titolo nell’albo d’oro delle sue menti migliori – precisa il comunicato. Oggi porto con me questo prezioso pezzo di storia vissuto con l’impegno di non dimenticare mai la sua straordinaria lezione” è il tributo di Alessio Monaco, capogruppo AVS in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it