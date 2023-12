Emiciclo. Decreto Lorenzin, Cipolletti: “pronto a barricate”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Lo scopo di una certa sinistra sembra essere, troppo spesso, quello di creare disuguaglianze strutturali ed aizzare lo scontro sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ai “professionisti” delle disuguaglianze spettano oggi le “lacrime di coccodrillo” per la “macelleria sociale” provocata dalla loro gestione e, in particolare, dai risultati della legge Lorenzin”. E’ quanto afferma il consigliere regionale FdI Marco Cipolletti che aggiunge: “Per quelle sinistre documentare e sottolineare la natura e le dimensioni del disastro sanitario è fin troppo facile, poiché sono state loro a produrlo nella “accuratissima”, in tal senso, gestione dell’assessore Paolucci che ha depotenziato i territori centralizzando le prestazioni e peggiorando una situazione già difficile in un territorio ampio e diversificato come quello abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Il consigliere Pepe, piuttosto che imbastire la propria campagna elettorale su di un singolo ospedale, agisca come il buon padre di famiglia che ben conosce le esigenze dei propri figli provvedendo prioritariamente alla cura dei più deboli, favorendo l’organizzazione per la cooperazione, lo sviluppo e il riequilibrio dei diversi territori e riscoprendo eccellenze, come quelle di Atri e di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale. Ma passiamo ai dati in quanto utili a smentire le ormai quotidiane esternazioni di Pepe: rispetto alla DCA 79/2016 i posti letto, per la provincia di Teramo, aumentano da 853 a 952 tra cui anche quelli per acuti – aggiunge la nota pubblicata. E ancora: i posti in nefrologia raddoppiano (da 4 a 8) così come aumentano le U.O.C. (+ 3) e le U.O.S.D. che dalle precedenti 52 diventano 80. Se si vuol fare una battaglia vera ma che sia di civiltà e progresso siamo pronti: uniamo le forze per sollecitare il superamento delle inique disposizioni della Legge Lorenzin: pronto anche alle barricate per questo – recita il testo pubblicato online. Va assolutamente superata una disposizione che ha di fatto limitato i Livelli di Assistenza e la possibilità di istituire una sorveglianza sanitaria attiva sul territorio; sono questi temi veri, ma Pepe da che parte sta?” conclude Cipolletti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it