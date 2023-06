Emiciclo. Decreto PA,Verrecchia:plauso a nostri parlamentari

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Non mi sottraggo, ancora una volta, nel rivolgere un plauso ai nostri parlamentari per aver ottenuto l’approvazione di norme importanti, come quella riguardante l’integrazione delle piante organiche del personale amministrativo dei Tribunali abruzzesi sub-provinciali, contenuta del decreto sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni – La serietà di Fratelli d’Italia – e sono fiero di rimarcarlo – si traduce sempre in fatti concreti di una buona politica che agisce unicamente per il bene del territorio e, l’Abruzzo, è testimone di quanto il governo Marsilio e quello nazionale, a guida Meloni, stiano facendo per il proprio sviluppo – recita il testo pubblicato online. Avanti così, in barba a chi sa solo cercare cavilii inesistenti pur di non ammettere il grande salto di qualità di cui sta godendo la nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono coloro che avevano ingabbiato i nostri territori in forme di civismo che nulla c’entrano con la crescita e il benessere degli abruzzesi ” . È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia