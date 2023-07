Emiciclo. Delegazione polacca in visita all’Emiciclo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– La storia di due capitali che si intreccia in un ideale abbraccio che va oltre i confini regionali e nazionali – aggiunge la nota pubblicata. Il comune di Corfinio, in provincia dell’Aquila e la cittadina polacca di Gniezno, hanno siglato, nella giornata di ieri, l’impegno che porterà al gemellaggio tra le due più antiche capitali dei rispettivi paesi – aggiunge la nota pubblicata. Nella mattinata di oggi, invece, la delegazione polacca proveniente da Gniezno e da Corfinio ha fatto visita al Consiglio regionale – Presenti Tomasz Budasz – Sindaco di Gniezno, Joanna Kozlowska Budasz – moglie del Sindaco, Dariusz Pilak e Daria Melinger, rispettivamente direttore e collaboratrice del centro culturale che ha organizzato la visita – viene evidenziato sul sito web. In rappresentanza del comune di Corfinio Mariasilvia Di Giovanni – Consigliere del comune di Corfinio, Emidio Barone – Consigliere Comune di Corfinio, Henryka Bogacka, in qualità di esperta per Comitato di Gemellaggio, e Alfonso Fabrizi, accompagnatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’origine di Corfinio come prima capitale di uno Stato italiano si fa risalire tra il 91 e l’89 a – si apprende dal portale web ufficiale. C., anni nei quali le genti italiche si unirono per affrontare la crescente potenza di Roma e fondarono il primo Stato italiano con la sua capitale a Corfinium.

LA VISITA

A ricevere la delegazione all’Emiciclo e a portare i saluti dell’Assemblea il Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo che ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro: “Sono onorato di accogliere la rappresentanza di Gniezno qui al Consiglio regionale, la casa degli abruzzesi, luogo che ha il piacere di ospitare gli amici polacchi – precisa il comunicato. La firma della ratifica sull’intesa che porterà al gemellaggio fra le due antiche capitali Corfinio e Gniezno, è un passo fondamentale per rafforzare il legame fra due popoli – Il Consiglio regionale supporta questa iniziativa che vuole riscoprire l’identità, la storia e le tradizioni di una realtà locale, Corfinio, per riaffermare l’importanza di questi valori”.

IL PROGETTO EUROPEO

L’intento di siglare il gemellaggio con la città polacca di Gniezo, arriva dopo la ratifica di un progetto analogo, avvenuta lo scorso settembre, tra il comune peligno e la città bulgara di Pliska, anch’essa identificata come prima storica capitale della Bulgaria – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa portata avanti dall’amministrazione e dal comitato per il gemellaggio di Corfinio è quello di proporre alla Commissione Europea il riconoscimento su tutto il territorio dell’Unione delle tre città quali prime capitali dei rispettivi paesi e i gemellaggi sottoscritti –

